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Harga akan bervariasi berdasarkan model dan kondisi perangkat lama. *S&K berlaku.

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Perangkat lama Anda memiliki harga tukar yang lebih besar dari harga Galaxy baru yang akan Anda beli. Kelebihan harga tukar ini tidak dapat diuangkan ataupun dikembalikan.